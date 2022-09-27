Глава МИД Литвы верит, что россияне могли бы свергнуть Путина

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что россияне могли бы свергнуть российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter, напомнив о борьбе с режимами в Литве, Украине и Иране.

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"Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы", – написал глава МИД Литвы.

24 сентября глава МИД Литвы заявил, что его страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации.

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.

Оксана Житнюк

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