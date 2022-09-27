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Глава МИД Литвы верит, что россияне могли бы свергнуть Путина

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 15:36
Глава МИД Литвы верит, что россияне могли бы свергнуть Путина - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что россияне могли бы свергнуть российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter, напомнив о борьбе с режимами в Литве, Украине и Иране.

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"Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы", – написал глава МИД Литвы.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Россияне пытаются выехать из страны, на границе с Грузией машины стоят в пробках, а некоторые пересекают границу пешком. В разных города РФ проходили митинги против мобилизации, но силовики их разогнали и массово задерживали людей.
Оксана Житнюк
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владимир путин протест революция литва Габриелюс Ландсбергис
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