Глава Совета судей пообещал послам G7 без условий отобрать кандидатов в Этический совет

Председатель Совета судей Богдан Монич заверил послов G7, что ССУ отберет своих кандидатов в Этический совет, независимо от того, внесут ли народные депутаты предложенные им правки в закон о Высшем совете правосудия. Об этом сообщает Офис президента.

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Сегодня в ОП состоялась рабочая встреча с участием послов стран Большой семерки, посвященная состоянию имплементации судебной реформы в Украине.

На встрече присутствовали послы G7, представители Офиса президента, председатель ССУ Богдан Монич и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться, поскольку его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться. Он важен, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом"", – отметила она.

Председатель ССУ заверил, что Совет судей, несмотря на высказанные им условия, продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.

"Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", – отметил Монич.

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Наталия Медведева

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