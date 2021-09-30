Глава Совета судей пообещал послам G7 без условий отобрать кандидатов в Этический совет
Председатель Совета судей Богдан Монич заверил послов G7, что ССУ отберет своих кандидатов в Этический совет, независимо от того, внесут ли народные депутаты предложенные им правки в закон о Высшем совете правосудия. Об этом сообщает Офис президента.
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Сегодня в ОП состоялась рабочая встреча с участием послов стран Большой семерки, посвященная состоянию имплементации судебной реформы в Украине.
На встрече присутствовали послы G7, представители Офиса президента, председатель ССУ Богдан Монич и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться, поскольку его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.
"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться. Он важен, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом"", – отметила она.
Председатель ССУ заверил, что Совет судей, несмотря на высказанные им условия, продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.
"Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", – отметил Монич.
- 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.
- 21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и обратился к нардепам с просьбой изменить закон о перезапуске ВСП. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу. Послов G7 разочаровывает медлительность Совета судей.
- Глава партии Слуга народа заявил, что у власти есть механизм влияния на Совет судей. В Совете судей это заявление восприняли как "давление и угрозы".
- 29 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет.
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