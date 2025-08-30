ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в Тульской области – источник
В ночь на 30 августа силами Главного управления разведки Украины был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин, что в Тульской области России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.
По словам собеседника, на защищенном складе, в частности, хранился пироксилиновый порох (бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).
По сообщениям местных Telegram-каналов, россияне слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия направились пожарные машины и кареты скорой помощи.
"Работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории России и вне ее", – отметил собеседник в ГУР МО.
- 26 августа Reuters писало, что украинские атаки беспилотников нарушили работу по меньшей мере 10 российских НПЗ и остановили около 17% мощностей.
- В частности, в последние недели под атакой были Сызранский НПЗ в Самарской области, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, Волгоградский НПЗ и другие.
- 28 августа Генштаб подтвердил удары Сил обороны по НПЗ, складам боеприпасов и логистике оккупантов.
- 30 августа Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы России. Это подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
