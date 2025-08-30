ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в Тульской области – источник

Россияне жаловались, что слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия направились пожарные машины и кареты скорой

Алексинский химический комбинат (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 30 августа силами Главного управления разведки Украины был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин, что в Тульской области России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.

По словам собеседника, на защищенном складе, в частности, хранился пироксилиновый порох (бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).

По сообщениям местных Telegram-каналов, россияне слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

"Работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории России и вне ее", – отметил собеседник в ГУР МО.

