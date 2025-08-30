ГУР знищило склад вибухових речовин у Тульській області – джерело
У ніч на 30 серпня силами Головного управління розвідки України було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у місті Алексин, що в Тульській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.
За словами співрозмовника, на захищеному складі, зокрема, зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).
За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, росіяни чули гучні вибухи, а потім до місця події поїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.
"Робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території Росії та поза нею", – зазначив співрозмовник у ГУР МО.
- 26 серпня Reuters писало, що українські атаки безпілотників порушили роботу щонайменше 10 російських НПЗ і зупинили близько 17% потужностей.
- Зокрема, останніми тижнями під атакою були Сизранський НПЗ у Самарській області, Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, Волгоградський НПЗ та інші.
- 28 серпня Генштаб підтвердив удари Сил оборони по НПЗ, складах боєприпасів та логістиці окупантів.
- 30 серпня Сили оборони уразили Краснодарський і Сизранський нафтопереробні заводи Росії. Це підтвердив Генштаб Збройних Сил України.
Коментарі (0)