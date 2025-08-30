ГУР знищило склад вибухових речовин у Тульській області – джерело

Росіяни скаржилися, що чули гучні вибухи, а потім до місця події поїхали пожежні машини та карети швидкої

Алексинський хімічний комбінат (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 30 серпня силами Головного управління розвідки України було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у місті Алексин, що в Тульській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.

За словами співрозмовника, на захищеному складі, зокрема, зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, росіяни чули гучні вибухи, а потім до місця події поїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

"Робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території Росії та поза нею", – зазначив співрозмовник у ГУР МО.

