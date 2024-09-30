Хельсинкская комиссия призывает США признать Россию постоянной угрозой безопасности
Кремль (Фото: ЕРА)

В новом докладе Хельсинкской комиссии, полученном изданием The Hill, призывают Вашингтон пересмотреть свою политику в отношении России, отказаться от подходов времен холодной войны и признать Москву постоянной угрозой глобальной безопасности.

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Согласно документу Соединенные Штаты должны изменить свое отношение к России подобно тому, как это было сделано в отношениях с Китаем, и соответственно скорректировать распределение ресурсов.

Основное направление новой стратегии – обеспечение победы Украины в войне с Россией, что предполагает значительное увеличение военной и гуманитарной помощи Киеву. Также предлагается предоставить украинским силам возможность наносить удары по территории России с помощью американского оружия.

В издании отметили, что рекомендации отчета выходят за рамки политики администрации президента Джо Байдена и противоречат позиции экс-президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, выступающих за сокращение расходов на европейскую безопасность и прямые переговоры между Украиной и Россией.

Глава Хельсинкской комиссии, республиканец Джо Уилсон, отверг возможность успешных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, назвав его "военным преступником", с которым невозможно достичь длительного соглашения.

"Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина. Путин – не тот человек, с которым можно достичь договоренности, которая была бы существенной и длительной", – сказал он.

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