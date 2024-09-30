Хельсинкская комиссия считает, что США должны изменить свое отношение к России так же, как они сделать это по отношению к Китаю

Кремль (Фото: ЕРА)

В новом докладе Хельсинкской комиссии, полученном изданием The Hill, призывают Вашингтон пересмотреть свою политику в отношении России, отказаться от подходов времен холодной войны и признать Москву постоянной угрозой глобальной безопасности.

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Согласно документу Соединенные Штаты должны изменить свое отношение к России подобно тому, как это было сделано в отношениях с Китаем, и соответственно скорректировать распределение ресурсов.

Основное направление новой стратегии – обеспечение победы Украины в войне с Россией, что предполагает значительное увеличение военной и гуманитарной помощи Киеву. Также предлагается предоставить украинским силам возможность наносить удары по территории России с помощью американского оружия.

В издании отметили, что рекомендации отчета выходят за рамки политики администрации президента Джо Байдена и противоречат позиции экс-президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, выступающих за сокращение расходов на европейскую безопасность и прямые переговоры между Украиной и Россией.

Глава Хельсинкской комиссии, республиканец Джо Уилсон, отверг возможность успешных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, назвав его "военным преступником", с которым невозможно достичь длительного соглашения.

"Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина. Путин – не тот человек, с которым можно достичь договоренности, которая была бы существенной и длительной", – сказал он.

Президент Зеленский на прошлой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.

Также спикер Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этом направлении.

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