Хельсинкская комиссия призывает США признать Россию постоянной угрозой безопасности
В новом докладе Хельсинкской комиссии, полученном изданием The Hill, призывают Вашингтон пересмотреть свою политику в отношении России, отказаться от подходов времен холодной войны и признать Москву постоянной угрозой глобальной безопасности.
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Согласно документу Соединенные Штаты должны изменить свое отношение к России подобно тому, как это было сделано в отношениях с Китаем, и соответственно скорректировать распределение ресурсов.
Основное направление новой стратегии – обеспечение победы Украины в войне с Россией, что предполагает значительное увеличение военной и гуманитарной помощи Киеву. Также предлагается предоставить украинским силам возможность наносить удары по территории России с помощью американского оружия.
В издании отметили, что рекомендации отчета выходят за рамки политики администрации президента Джо Байдена и противоречат позиции экс-президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, выступающих за сокращение расходов на европейскую безопасность и прямые переговоры между Украиной и Россией.
Глава Хельсинкской комиссии, республиканец Джо Уилсон, отверг возможность успешных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, назвав его "военным преступником", с которым невозможно достичь длительного соглашения.
"Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина. Путин – не тот человек, с которым можно достичь договоренности, которая была бы существенной и длительной", – сказал он.
- Президент Зеленский на прошлой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.
- 28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Также спикер Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этом направлении.
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