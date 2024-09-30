Гельсінська комісія закликає США визнати Росію постійною загрозою безпеці

Гельсінська комісія вважає, що США мають змінити своє ставлення до Росії так само, як вони зробити це стосовно Китаю

Кремль (Фото: ЕРА)

У новій доповіді Гельсінської комісії, яку отримало видання The Hill, закликають Вашингтон переглянути свою політику щодо Росії, відмовитися від підходів часів холодної війни та визнати Москву постійною загрозою глобальній безпеці.

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Згідно з документом Сполучені Штати повинні змінити своє ставлення до Росії подібно до того, як це було зроблено у відносинах з Китаєм, і відповідно скоригувати розподіл ресурсів.

Основним напрямом нової стратегії є забезпечення перемоги України у війні з Росією, що передбачає значне збільшення військової та гуманітарної допомоги Києву. Також пропонується надати українським силам можливість завдавати ударів по території Росії за допомогою американської зброї.

У виданні зазначили, що рекомендації звіту виходять за рамки політики адміністрації президента Джо Байдена й суперечать позиції експрезидента Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та Росією.

Голова Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон, відкинув можливість успішних переговорів з диктатором Володимиром Путіним, назвавши його "військовим злочинцем", з яким неможливо досягти тривалої угоди.

"Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна. Путін – не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою", – сказав він.

Президент Зеленський минулого тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден і кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.

Також речник Зеленського заявив, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням углиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

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