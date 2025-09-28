Из-за российской атаки пострадало одно из зданий посольства Польши в Киеве

Консульский отдел посольства Польши в Киеве (Фото: WikiCommons)

Из-за массированной российской атаки 28 сентября в Киеве было повреждено здание консульского отдела посольства Польши. Это подтвердил спикер польского Министерства иностранных дел Павел Вронский, передает Польское агентство прессы.

"Обломок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего нападения такого типа. Убытки незначительны, но их оценка еще продолжается", – рассказал чиновник.

Он отметил, что в результате атаки в здании никто не пострадал, а работа посольства не была приостановлена.

В прошлый раз консульский отдел польской дипмиссии был поврежден во время массированной атаки РФ 4 июля. Тогда так же обошлось без пострадавших.

Впоследствии, во время атаки оккупантов 28 августа, в Киеве было повреждено здание британской организации British Council и представительство Европейского Союза.