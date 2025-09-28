Через російську атаку постраждала одна з будівель посольства Польщі у Києві
Через масовану російську атаку 28 вересня у Києві було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. Це підтвердив речник польського Міністерства закордонних справ Павел Вронський, передає Польська агенція преси.
"Уламок ракети пошкодив дах, той самий, який був відремонтований після попереднього нападу такого типу. Збитки незначні, але їх оцінка ще триває", – розповів чиновник.
Він зауважив, що унаслідок атаки у будівлі ніхто не постраждав, а робота посольства не була припинена.
Минулого разу консульський відділ польської дипмісії було пошкоджено під час масованої атаки РФ 4 липня. Тоді так само обійшлося без постраждалих.
Згодом, під час атаки окупантів 28 серпня, у Києві було пошкоджено будівлю британської організації British Council та представництво Європейського Союзу.
- У ніч проти 28 вересня росіяни запустили по Україні майже шість сотень БпЛА та понад 40 ракет – масована атака тривала більш ніж 12 годин.
- У Києві загинули четверо людей: зокрема 12-річна дівчинка. Від атаки постраждав Інститут кардіології – там загинули медсестра та пацієнт. Медзаклад продовжив роботу. У всій Україні понад 70 поранених, із них 13 – у столиці.
- Внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів – до ліквідації наслідків в 11 областях залучено більш ніж 1500 рятувальників та поліціянтів.
- На Одещині було знищено об'єкти винного заводу. За даними Економічної правди, йдеться про бренд Аznauri.
Коментарі (0)