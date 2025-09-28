Через російську атаку постраждала одна з будівель посольства Польщі у Києві

Консульський відділ посольства Польщі у Києві (Фото: WikiCommons)

Через масовану російську атаку 28 вересня у Києві було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. Це підтвердив речник польського Міністерства закордонних справ Павел Вронський, передає Польська агенція преси.

"Уламок ракети пошкодив дах, той самий, який був відремонтований після попереднього нападу такого типу. Збитки незначні, але їх оцінка ще триває", – розповів чиновник.

Він зауважив, що унаслідок атаки у будівлі ніхто не постраждав, а робота посольства не була припинена.

Минулого разу консульський відділ польської дипмісії було пошкоджено під час масованої атаки РФ 4 липня. Тоді так само обійшлося без постраждалих.

Згодом, під час атаки окупантів 28 серпня, у Києві було пошкоджено будівлю британської організації British Council та представництво Європейського Союзу.