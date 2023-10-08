Израиль. В боях с террористами ХАМАС погиб командир бригады "Нахаль"

В боях с террористами ХАМАС погиб полковник армии обороны Израиля Джонатан Стейнберг. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Военные заявляют, что Стейтенберг командовал бригадой "Нахаль" и был убит во время столкновения с террористами.

Ему было 42 года, он был родом из киббуца Шомрия на юге Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны, чтобы уничтожить ХАМАС в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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