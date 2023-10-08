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Израиль. В боях с террористами ХАМАС погиб командир бригады "Нахаль"

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 06:31
Израиль. В боях с террористами ХАМАС погиб командир бригады
Джонатан Стейнберг (Фото: ЦАХАЛ)

В боях с террористами ХАМАС погиб полковник армии обороны Израиля Джонатан Стейнберг. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Военные заявляют, что Стейтенберг командовал бригадой "Нахаль" и был убит во время столкновения с террористами. 
Ему было 42 года, он был родом из киббуца Шомрия на юге Израиля. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны, чтобы уничтожить ХАМАС в секторе Газа. 

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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