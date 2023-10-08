Ізраїль. У боях із терористами ХАМАС загинув командир бригади "Нахаль"

У боях із терористами ХАМАС загинув полковник армії оборони Ізраїлю Джонатан Стейнберг. Про це повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ.

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Військові заявляють, що Стейнберг командував бригадою "Нахаль" і був убитий під час зіткнення з терористами.

Йому було 42 роки, він був родом із кібуцу Шомрія на півдні Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації та пообіцяв використати "всю міць" армії країни, щоб знищити ХАМАС у секторі Гази.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.

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