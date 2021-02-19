"Жаль, что отменили дуэли". Ляшко опроверг слова главы НАПК о подделке лотерейного билета
19.02.2021, 22:23
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко опроверг слова главы Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александра Новикова, заявившего, что Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет. Об этом экс-нардеп написал в Facebook.
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Ляшко утверждает, что заявление о том, что он подделал лотерейный билет – это ложь.
"Пусть покажет этот поддельный лотерейный билет и любое документальное доказательство о подделке. Их не существует в природе", – написал лидер РП.
Ляшко заявил, что намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
- В 2017-м Ляшко задекларировал более 500 000 грн выигрыша от Украинской Национальной Лотереи.
- Позже Ляшко заверял, что выиграл деньги на спортивных ставках с высоким коэффициентом.
- В октябре 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование.
- В декабре Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не предусмотрела лишение свободы за это преступление. Новый закон о декларировании раскритиковали в НАПК. А в Евросоюзе считают, что он не даст необходимого эффекта, и призывают его усилить.
- Сегодня, 19 февраля, глава НАПК Новиков заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет.
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