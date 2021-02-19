"Жаль, что отменили дуэли". Ляшко опроверг слова главы НАПК о подделке лотерейного билета

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко опроверг слова главы Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александра Новикова, заявившего, что Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет. Об этом экс-нардеп написал в Facebook.

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Ляшко утверждает, что заявление о том, что он подделал лотерейный билет – это ложь.

"Пусть покажет этот поддельный лотерейный билет и любое документальное доказательство о подделке. Их не существует в природе", – написал лидер РП.

Ляшко заявил, что намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

Наталия Медведева

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