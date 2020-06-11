К Стерненко пришла полиция: хотят принудительно привести его в СБУ

К бывшему лидеру одесского Правого сектора Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о его принудительном приводе в СБУ. Об этом он сообщил в Facebook.
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По словам Стерненко, в СБУ ему должны сообщить о подозрении в превышении пределов самообороны. Он заявил, что пойдет в СБУ к 12:00 и призвал тех, кто ему сочувствует, прийти и поддержать его.
Адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что решение о принудительном приводе Стерненко противоречит нормам процессуального кодекса. Он сослался на статью УПК, согласно которой такая мера применяется только в случае, когда лицо получило повестку, но не явилось по ней без уважительной причины или не уведомило о причинах неявки. В то же время Стерненко сообщил следователю, что не может явиться, поскольку получил повестку за два дня до назначенной даты, а по УПК должен был минимум за три.