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К Стерненко пришла полиция: хотят принудительно привести его в СБУ

К Стерненко пришла полиция: хотят принудительно привести его в СБУ - Фото
Сергей Стерненко (Фото - Сергій Стерненко, Facebook)
11.06.2020, 10:07

Экс-глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил, что явится в СБУ сегодня к 12:00

К бывшему лидеру одесского Правого сектора Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о его принудительном приводе в СБУ. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам Стерненко, в СБУ ему должны сообщить о подозрении в превышении пределов самообороны. Он заявил, что пойдет в СБУ к 12:00 и призвал тех, кто ему сочувствует, прийти и поддержать его.

Адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что решение о принудительном приводе Стерненко противоречит нормам процессуального кодекса. Он сослался на статью УПК, согласно которой такая мера применяется только в случае, когда лицо получило повестку, но не явилось по ней без уважительной причины или не уведомило о причинах неявки. В то же время Стерненко сообщил следователю, что не может явиться, поскольку получил повестку за два дня до назначенной даты, а по УПК должен был минимум за три.

  • 24 мая 2018 года на бывшего лидера одесского филиала Правого сектора Сергея Стерненко напали, по его словам это стало третьим случаем покушения.
  • В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения, но 18 мая он рассказал, что в СБУ его пока не подозревают и рассказал о двух делах, в которых он фигурирует в качестве свидетеля и потерпевшего.
  • 7 июня Стерненко заявил, что получил повестку и должен явиться 9 июня в СБУ для предъявления ему подозрения. В то же время он подчеркнул, что нарушены сроки вручения повестки - по закону он должен был получить ее не менее, чем за три дня.
  • 9 июня адвокаты Стерненко явились в СБУ по повестке, но подозрение им не вручили.
Денис Юдин
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Сергей Стерненко сбу подозрение самооборона
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