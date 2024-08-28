Кампания Харрис опровергла заявление Трампа о согласованных условиях дебатов 10 сентября

Представители штаба кандидата от демократов заявили, что условия дебатов все еще не определены

Камала Гаррис (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кампания вице-президента Камалы Харрис отвергла утверждение штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что обе стороны договорились о выключенных микрофонах во время дебатов 10 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters.

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После заявления штаба Трампа о том, что кандидаты согласовали условие о выключении микрофонов, представитель кампании Харрис заявил, что регламент все еще обсуждается с телеканалом ABC, который проведет дебаты между кандидатами 10 сентября.

27 августа Трамп заявил, что он "достиг согласия" по участию в дебатах 10 сентября с Харрис. Он в своем сообщении не упомянул конкретно об отключенных микрофонах, просто сказал, что правила будут такими же, как и в его первых дебатах, когда кандидатом на пост главы государства от демократов был действующий президент США Джо Байден.

В кампании Харрис заявили, что условия дебатов все еще не определены.

"Оба кандидата публично заявляли о желании дебатировать без выключения микрофонов на протяжении всей продолжительности дебатов, чтобы сделать возможным полноценный обмен аргументами. Но похоже, что Трамп позволил команде изменить его решение. Печально", – поиронизировали в штабе Харрис, подражая традиции кандидата от республиканцев использовать слово "печально" в своих сообщениях.

Reuters напомнило, что Трамп ранее заявлял, что хотел бы постоянно включенный микрофон во время дебатов. В то же время его кампания сообщила о договоренности отключать микрофоны.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

4 августа Харрис отказалась от прений на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября на ранее согласованном телеканале ABC News.

9 августа канал ABC News сообщил, что Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

26 августа Politico писало, что переговоры о правилах дебатов между Харрис и Трампом зашли в тупик.

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