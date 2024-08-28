Кампанія Гарріс спростувала заяву Трампа про погоджені умови дебатів 10 вересня

Представники штабу кандидатки від демократів заявили, що умови дебатів все ще не визначено

Камала Гарріс (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс відкинула твердження штабу кандидата від республіканців Дональда Трампа про те, що обидві сторони домовилися про вимкнуті мікрофони під час дебатів 10 вересня. Про це повідомило агентство Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Після заяви штабу Трампа про те, що кандидати погодили умову про вимикання мікрофонів, речник кампанії Гарріс заявив, що регламент все ще обговорюється з телеканалом ABC, який проведе дебати між кандидатами 10 вересня.

27 серпня Трамп заявив, що він "досягнув згоди" щодо участі в дебатах 10 вересня з Гарріс. Він у своєму дописі не згадав конкретно про відключені мікрофони, просто сказав, що правила будуть такими самими, як і в його перших дебатах, коли кандидатом на пост глави держави від демократів був чинний президент США Джо Байден.

У кампанії Гарріс заявили, що умови дебатів все ще не визначено.

"Обидва кандидати публічно заявляли про бажання дебатувати без вимикання мікрофонів протягом усієї тривалості дебатів, щоб зробити можливим повноцінний обмін аргументами. Але схоже, що Трамп дозволив команді змінити його рішення. Сумно", – поіронізували у штабі Гарріс, наслідувавши традицію кандидата від республіканців використовувати слово "сумно" у своїх дописах.

Reuters нагадало, що Трамп раніше заявляв, що хотів би постійно увімкнений мікрофон під час дебатів. Водночас його кампанія повідомила про домовленість щодо вимкнених мікрофонів.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодились зустрітись на дебатах 10 вересня.

26 серпня Politico писало, що перемовини щодо правил дебатів між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут.

Читайте також: Кампанія Гарріс зібрала за місяць $500 млн – Reuters