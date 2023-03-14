Китай ставит условие для общения Байдена и Си Цзиньпина: США должны "проявить искренность"

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что для общения главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена Вашингтон должен "проявить искренность". Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

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По его словам, смысл общения между Китаем и США заключается в том, чтобы "улучшить взаимопонимание и взять под контроль разногласия".

"США должны проявить искренность", — сказал Ван Вэньбин.

Ему задали вопрос о возможном телефонном разговоре между Си и Байденом.

Ранее Байден заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином, однако не назвал дату и тему разговора.

Дмитро Гриниченко

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