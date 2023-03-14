Китай ставит условие для общения Байдена и Си Цзиньпина: США должны "проявить искренность"
14.03.2023, 14:20
Ван Вэньбин (Фото: Global Times)
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что для общения главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена Вашингтон должен "проявить искренность". Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.
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По его словам, смысл общения между Китаем и США заключается в том, чтобы "улучшить взаимопонимание и взять под контроль разногласия".
"США должны проявить искренность", — сказал Ван Вэньбин.
Ему задали вопрос о возможном телефонном разговоре между Си и Байденом.
Ранее Байден заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином, однако не назвал дату и тему разговора.
По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
- США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.
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