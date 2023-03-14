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Китай ставит условие для общения Байдена и Си Цзиньпина: США должны "проявить искренность"

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 14:20
Китай ставит условие для общения Байдена и Си Цзиньпина: США должны
Ван Вэньбин (Фото: Global Times)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что для общения главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена Вашингтон должен "проявить искренность". Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

По его словам, смысл общения между Китаем и США заключается в том, чтобы "улучшить взаимопонимание и взять под контроль разногласия". 
"США должны проявить искренность", — сказал Ван Вэньбин.
Ему задали вопрос о возможном телефонном разговоре между Си и Байденом. 
Ранее Байден заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Си Цзиньпином, однако не назвал дату и тему разговора. 

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: Зеленский засыпал вопросами китайскую журналистку и сделал вывод, что Пекин – за Украину

Дмитро Гриниченко
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МИД КНР Китай США си цзиньпин джо байден Ван Вэньбин
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