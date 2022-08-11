Китай является партнером России, нужно делать соответствующие выводы — глава комитета Рады

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал Китай стратегическим партнером России, реагируя на заявление посла КНР в Москве о том, что в полномасштабной войне РФ против Украины "главным виновником" являются США. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, заявления представителя Китая о "силах, которые стремятся интегрировать Украину в Европейский союз" ставят под "значительное сомнение статус КНР как стратегического партнера".

"Очевидно, пришло время пересмотреть этот статус. Партнер государства-агрессора "без границ" не может быть одновременно нашим стратегическим партнером. Надо делать соответствующие выводы", — заявил Мережко.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обвинил США в том, что они "загоняют РФ в угол из-за неоднократных расширения НАТО и поддержку сил, которые хотят интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве". Китайский дипломат назвал Вашингтон "главным виновником" войны РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом".

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Дмитрий Гриниченко

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