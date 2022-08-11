Китай является партнером России, нужно делать соответствующие выводы — глава комитета Рады
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал Китай стратегическим партнером России, реагируя на заявление посла КНР в Москве о том, что в полномасштабной войне РФ против Украины "главным виновником" являются США. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, заявления представителя Китая о "силах, которые стремятся интегрировать Украину в Европейский союз" ставят под "значительное сомнение статус КНР как стратегического партнера".
"Очевидно, пришло время пересмотреть этот статус. Партнер государства-агрессора "без границ" не может быть одновременно нашим стратегическим партнером. Надо делать соответствующие выводы", — заявил Мережко.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обвинил США в том, что они "загоняют РФ в угол из-за неоднократных расширения НАТО и поддержку сил, которые хотят интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве". Китайский дипломат назвал Вашингтон "главным виновником" войны РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом".
- 30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь". В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
- 9 мая Си Цзиньпин сказал канцлеру ФРГ Шольцу о войне РФ против Украины: "Важно не допустить обострения до точки невозврата". 7 июня Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, "а заставил ее прекратить войну".
- 15 июня Си обсудил Украину с лидером российских оккупантов Путиным, сказал, что Китай "за мир во всем мире". Си обсуждал Украину с американским президентом Байденом в марте и затем в конце июля.
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