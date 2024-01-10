В посольстве Великобритании разъяснили, как украинцам встать на воинский учет

Консульство не будет ограничивать украинцев призывного возраста в услугах

Фото: ЭРА/NEIL HALL

Консульский отдел посольства Украины в Великобритании призвал украинских мужчин, находящихся в Великобритании более трех месяцев, стать на воинский учет. Соответствующее сообщение дипмиссия опубликовала в Telegram.

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Там пояснили, что согласно требованиям Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022, вышеуказанные лица имеют:

- находиться на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев – по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

— лично, в семидневный срок со дня прибытия в Британию, прийти с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Соединенного Королевства для взятия на военный учет.

"Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), принимаемых на временный консульский учет в Посольстве, одновременно включается в военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением", – отметили в консульстве.

Там отметили, что консульство не будет ущемлять украинцев призывного возраста в услугах.

То есть, информация о том, что без документов по военкомату мужчины не могут оформить паспорт/поручение и тому подобное, не соответствует действительности.

СПРАВКА

законопроект , предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку , предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся , расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации. Законопроект дорабатывается, поскольку оборонный комитет Совета пытается сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Завтра с учетом всех рекомендаций его следует рассмотреть в первом чтении.

21 декабря 2023 года в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил , что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: из-за того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил , что для выдачи Украине мужчин призывного возраста требуется отдельное соглашение между странами, поскольку сегодня Таллин не имеет такой возможности по международному праву.

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