У посольстві Великої Британії роз'яснили, як українцям стати на військовий облік

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Консульський відділ посольства України у Великій Британії пояснив, як українським чоловікам, які перебувають у Великій Британії понад три місяці, стати на військовий облік. Відповідне повідомлення дипмісія опублікувала у Telegram.

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Там пояснили, що згідно з вимогами Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року, вищезазначені особи мають:

— перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

— особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Британії, прийти із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Сполученого Королівства для взяття на військовий облік.

"Інформація про осіб призовного віку (18-65 років), які приймаються на тимчасовий консульський облік у Посольстві, одночасно включається до військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який ведеться установою", — зазначили у консульстві.

Там зауважили, що консульство не обмежуватиме українців призовного віку у послугах.

Тобто, інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності.

ДОВІДКА 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт , який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення , пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів , розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації. Наразі законопроєкт допрацьовується, оскільки оборонний комітет Ради намагається збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Завтра з урахуванням усіх рекомендацій його мають розглянути у першому читанні.

21 грудня 2023 року в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: через те, що громадянин за кордоном не отримав повістки, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що для видавання Україні чоловіків призовного віку потрібна окрема угода між країнами, оскільки сьогодні Таллінн не має такої можливості за міжнародним правом.

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