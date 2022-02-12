Кремль о переговорах: Истерия Запада достигла апогея, но разговор был сбалансированным

Характер разговора президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным был "сбалансированным" и "деловым", сказал помощник Путина Юрий Ушаков российским пропагандистским медиа.

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Ушаков сказал, что западные политики "нагнетают напряженность" уже не первый месяц, а "в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда". Он считает, что это "скоординированная политика".

Помощник Путина подчеркнул, что именно эта "истерия, достигшая апогея", привела к запросу американской стороной срочных телефонных переговоров, которые до того были запланированы на более поздний срок.

Сотрудник Кремля настаивает, что основной темой переговоров остаются затребованные Россией "гарантии безопасности", так как "расширение НАТО чревато прямым противостоянием альянса с Россией". Он сказал, что в России закончили "межведомственную проработку действий в свете ответа НАТО и США на российские предложения", и в ближайшее время Москва "доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности".

Ушаков также утверждает, что Путин заявил Байдену, будто Запад "не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения минских соглашений".

Сегодня Белый Дом сообщил, что Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

Сегодня также состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.

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Сергей Бережной

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