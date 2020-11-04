Кризис. Нардепы передали в КСУ заявление с призывом к 11 судьям сложить полномочия

Заявление подписали 226 нардепов

Народные депутаты передали в Конституционный суд заявление с призывом к 11 судьям добровольно сложить полномочия. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала партии Слуга народа.

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Заявление подписали 226 нардепов.

В сообщении отмечается, что заявление касается не всех судей, а только 11, которые поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и, в частности, электронного декларирования.

"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты – это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, что нет доверия после таких решений к судьям", – подчеркнул глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Арахамия уточнил – в случае, если они не сложат полномочия, у народных депутатов есть законопроекты для временной блокировки работы суда.

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"Конституционный суд должен рассмотреть в своей программе вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может непосредственно повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Народ Украины не простит такие решения", – сказал Арахамия.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.

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Арина Толина

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