КСУ рассмотрит 17 марта возможное совершение Тупицким дисциплинарного проступка

Возможное совершение главой Конституционного суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка будет рассмотрено на специальном пленарном заседании КСУ 17 марта. Об этом сегодня, 11 марта, во время заседания Большой палаты КСУ заявил и.о. председателя Сергей Головатый.

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В начале заседания недавно назначенный судьей КСУ по квоте Верховной Рады Виктор Кичун предложил внести в повестку дня созыв специального заседания, чтобы рассмотреть обращение о совершении Тупицким "существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи, или выявления его несоответствия занимаемой должности".

В ответ Головатый заявил, что такое заседание уже созвано на 17 марта, поэтому вносить его созыв в повестку не нужно, к тому же, специальные заседания созываются не голосованием судей, а председателем суда или исполняющим его обязанности.

В то же время пресс-служба КСУ опубликовала распоряжение Тупицкого о созыве 17 марта спецзаседания КСУ для рассмотрения обращения ГБР о расследовании преступлений во время Майдана.

Денис Юдин

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