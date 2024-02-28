Кулеба: Гарантии безопасности с США точно будут подписаны. Но сначала пусть выделят деньги

Кулеба заявил, что в соглашениях о гарантиях прописываются суммы на помощь, а США нужно понимать, какой ресурс они могут выделить Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что перед подписанием соглашения о гарантиях безопасности с США в Вашингтоне должны понимать, какой ресурс они смогут выделить на помощь Украине. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сначала Украина ждет выделения новой помощи США, а потом стоит говорить о гарантиях.

"То есть, сначала — деньги, а подписание потом. Эти соглашения о гарантиях очень конкретные, там прописываются суммы, конкретные вещи, с которыми будут работать. США смогут заключить соглашение, когда они будут понимать, какой ресурс находится в их распоряжении. Такая логика", — сказал Кулеба.

Он отметил, что не сомневается в подписании подобного соглашения, но документ не будет являться альтернативой вступления Украины в НАТО.

"Принципиальная позиция Украины с самого начала — в каждом документе написано, что это шаг на пути в НАТО. Все должны понимать, что мы не согласимся ни на какие альтернативы", — заявил глава ведомства.

Дипломат подчеркнул, что страны в подобных соглашениях с Украиной четко декларируют свои действия и конкретные шаги — этим они отличаются от Будапештского меморандума 1994 года, в котором Киеву предоставлялись "заверения безопасности" в обмен на ядерное оружие.

"Есть две наибольшие лжи — это разговоры о давлении на Украину и усталости мира от войны. Пусть пишут, нам еще побеждать, мы не будем отвлекаться на эту болтовню", — резюмировал он.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, LIGA.net опубликовала полный текст здесь.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины. Премьер Болгарии: Вопрос обсуждается, мы примем решение