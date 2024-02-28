Кулеба: Гарантії безпеки зі США точно будуть підписані. Але спочатку нехай виділять гроші

Кулеба заявив, що в угодах про гарантії прописуються суми на допомогу, а США потрібно розуміти, який ресурс вони можуть виділити Україні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перед підписанням угоди про гарантії безпеки зі США у Вашингтоні мають розуміти, який ресурс вони зможуть виділити на допомогу Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, спочатку Україна чекає на виділення нової допомоги США, а потім варто говорити про гарантії.

"Тобто, спочатку — гроші, а підписання потім. Ці угоди про гарантії дуже конкретні, там прописуються суми, конкретні речі, з якими працюватимуть. США зможуть укласти угоду, коли вони розумітимуть, який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Така логіка", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що не сумнівається у підписанні такої угоди, але документ не буде альтернативою вступу України до НАТО.

"Принципова позиція України від початку — у кожному документі написано, що це крок на шляху до НАТО. Усі повинні розуміти, що ми не погодимось на жодні альтернативи", — заявив глава відомства.

Дипломат наголосив, що країни у подібних угодах з Україною чітко декларують свої дії та конкретні кроки — цим вони відрізняються від Будапештського меморандуму 1994 року, в якому Києву надавалися "запевнення безпеки" в обмін на ядерну зброю.

"Є дві найбільші брехні — це розмови про тиск на Україну та втому миру від війни. Нехай пишуть, нам ще перемагати, ми не відволікатимемося на цю балаканину", — резюмував він.

12 січня договір безпеки було укладено між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна та Данія підписали угоду про безпеку, LIGA.net опублікувала повний текст тут.

Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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