Кулеба – немецкому депутату о мигрантах: Лучше сосредоточьтесь на членстве Украины в ЕС
Украина будет готова полностью координировать действия с Европейским Союзом по вопросу нелегальных мигрантов, когда станет членом ЕС. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Министра попросили прокомментировать предложение немецкого депутата Нильса Шмидта о размещении в Украине мигрантов, которых пытается перебросить в Польшу режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кулеба ответил, что Украина координируется с международными партнерами, но на официальном уровне подобных предложений не было.
"Лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Когда мы будем членами ЕС, тогда будем 100% координировать усилия и совместно нести бремя любой проблемы или делить радость успеха с той же Германией", – сказал глава МИД.
Кулеба призвал Шмидта и других немецких депутатов "сосредоточиться над достижением понятной и простой цели – членстве Украины в ЕС".
"Тогда и будем обмениваться мыслями, а пока советов нам давать никаких не надо", – подытожил министр.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
- 10 ноября Шмидт предложил направлять в Украину мигрантов, которых режим Лукашенко пытается гнать в ЕС. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ предложил немецким депутатам взять нелегалов себе домой.
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