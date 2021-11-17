Кулеба – немецкому депутату о мигрантах: Лучше сосредоточьтесь на членстве Украины в ЕС

Украина будет готова полностью координировать действия с Европейским Союзом по вопросу нелегальных мигрантов, когда станет членом ЕС. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министра попросили прокомментировать предложение немецкого депутата Нильса Шмидта о размещении в Украине мигрантов, которых пытается перебросить в Польшу режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кулеба ответил, что Украина координируется с международными партнерами, но на официальном уровне подобных предложений не было.

"Лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Когда мы будем членами ЕС, тогда будем 100% координировать усилия и совместно нести бремя любой проблемы или делить радость успеха с той же Германией", – сказал глава МИД.

Кулеба призвал Шмидта и других немецких депутатов "сосредоточиться над достижением понятной и простой цели – членстве Украины в ЕС".

"Тогда и будем обмениваться мыслями, а пока советов нам давать никаких не надо", – подытожил министр.

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Марк Сировой

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