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Кулеба: Россия не пойдет на самоубийство в Черном море – у них нет шансов против НАТО

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 14:51
Кулеба: Россия не пойдет на самоубийство в Черном море – у них нет шансов против НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, так как четко понимает, что нет шансов на успех. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Newsweek.com

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"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю, что их действия могут быть самоубийственным", – говорит министр.

По его словам, Черное море – одна из основных тем переговоров Украины и партнеров по НАТО. 

"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в Черноморском регионе, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину", – заявил Кулеба. 

Он отмечает, что Черное море не должно повторить судьбу Азовского моря. 

"Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать учениям Sea Breeze-2021", – добавил глава МИД.

Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия

Станислав Стороженко
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МИД нато черное море дмитрий кулеба
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