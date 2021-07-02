Кулеба: Россия не пойдет на самоубийство в Черном море – у них нет шансов против НАТО

Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, так как четко понимает, что нет шансов на успех. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Newsweek.com.

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"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю, что их действия могут быть самоубийственным", – говорит министр.

По его словам, Черное море – одна из основных тем переговоров Украины и партнеров по НАТО.

"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в Черноморском регионе, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину", – заявил Кулеба.

Он отмечает, что Черное море не должно повторить судьбу Азовского моря.

"Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать учениям Sea Breeze-2021", – добавил глава МИД.

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Станислав Стороженко

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