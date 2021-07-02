Кулеба: Россия не пойдет на самоубийство в Черном море – у них нет шансов против НАТО
Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, так как четко понимает, что нет шансов на успех. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Newsweek.com.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю, что их действия могут быть самоубийственным", – говорит министр.
По его словам, Черное море – одна из основных тем переговоров Украины и партнеров по НАТО.
"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в Черноморском регионе, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину", – заявил Кулеба.
Он отмечает, что Черное море не должно повторить судьбу Азовского моря.
"Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать учениям Sea Breeze-2021", – добавил глава МИД.
- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Британии Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер страны Джонсон – что они все делали правильно.
Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия
Комментарии