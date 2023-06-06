Кулеба возмущен, как западные СМИ транслируют пропаганду россиян о Каховской ГЭС – примеры
Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу возмутило, что некоторые западные СМИ пишут, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Некоторые даже распространяют российскую пропаганду. Об этом он написал в Twitter.
"Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно", – высказался глава МИД.
LIGA.net посмотрела, как подают информацию, например, The New York Times, The Washington Post, Sky News, Politico и Euractiv.
Все эти медиа пишут, что "пока непонятно, кто ответственен" за подрыв Каховской ГЭС и/или "обе стороны обвиняют друг друга".
Sky News и Politico цитируют и публикуют российскую пропаганду:
Они ссылаются в своих материалах на источники российских оккупантов, в сообщениях которых содержится прямое обвинение Украины в том, что это она якобы совершила теракт на Каховском водохранилище, а Россия якобы ни при чем.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что "более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже".
- По данным главы Херсонского облсовета Самойленко, пик подтопления города "ожидается до 11:00".
- Премьер Шмыгаль предупредил об угрозе подтопления в 80 населенных пунктов.
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