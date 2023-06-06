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Кулеба возмущен, как западные СМИ транслируют пропаганду россиян о Каховской ГЭС – примеры

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 12:27
Кулеба возмущен, как западные СМИ транслируют пропаганду россиян о Каховской ГЭС – примеры - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу возмутило, что некоторые западные СМИ пишут, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Некоторые даже распространяют российскую пропаганду. Об этом он написал в Twitter.

"Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно", – высказался глава МИД.

LIGA.net посмотрела, как подают информацию, например, The New York Times, The Washington Post, Sky News, Politico и Euractiv.

The New York Times (скриншот)

Все эти медиа пишут, что "пока непонятно, кто ответственен" за подрыв Каховской ГЭС и/или "обе стороны обвиняют друг друга".

The Washington Post (скриншот)

Sky News и Politico цитируют и публикуют российскую пропаганду:

Sky News (скриншот)

Politico (скриншот)

Они ссылаются в своих материалах на источники российских оккупантов, в сообщениях которых содержится прямое обвинение Украины в том, что это она якобы совершила теракт на Каховском водохранилище, а Россия якобы ни при чем.

Читайте также: Россия подорвала Каховскую ГЭС — ООН тем временем обучает в Twitter русскому языку: скриншот

Милана Головань
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