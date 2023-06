Кулеба обурений, як західні ЗМІ транслюють пропаганду росіян про Каховську ГЕС – приклади

Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу обурило те, що деякі західні ЗМІ пишуть, що "Київ і Москва звинувачують один одного" у руйнуванні Каховської дамби. Деякі з них навіть поширюють російську пропаганду. Про це він написав у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все очевидно", – висловився глава МЗС.

LIGA.net подивилася, як подають інформацію, наприклад, The New York Times, The Washington Post, Sky News, Politico та Euractiv.

Усі ці медіа пишуть, що "наразі незрозуміло, хто відповідальний" за підрив Каховської ГЕС й/та "обидві сторони звинувачують одна одну".

Sky News и Politico цитують та публікують російську пропаганду:

Вони посилаються у своїх матеріалах на джерела російських окупантів, в повідомленнях яких міститься пряме звинувачення України в тому, що це вона нібито вчинила теракт на Каховському водосховищі, а Росія нібито ні до чого.

Читайте також: Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.