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Кулеба обурений, як західні ЗМІ транслюють пропаганду росіян про Каховську ГЕС – приклади

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06.06.2023, 12:27
Кулеба обурений, як західні ЗМІ транслюють пропаганду росіян про Каховську ГЕС – приклади - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу обурило те, що деякі західні ЗМІ пишуть, що "Київ і Москва звинувачують один одного" у руйнуванні Каховської дамби. Деякі з них навіть поширюють російську пропаганду. Про це він написав у Twitter.

"Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все очевидно", – висловився глава МЗС.

LIGA.net подивилася, як подають інформацію, наприклад, The New York Times, The Washington Post, Sky News, Politico та Euractiv.

The New York Times (скриншот)

Усі ці медіа пишуть, що "наразі незрозуміло, хто відповідальний" за підрив Каховської ГЕС й/та "обидві сторони звинувачують одна одну".

Sky News и Politico цитують та публікують російську пропаганду:

Sky News (скриншот)

Politico (скриншот)

Вони посилаються у своїх матеріалах на джерела російських окупантів, в повідомленнях яких міститься пряме звинувачення України в тому, що це вона нібито вчинила теракт на Каховському водосховищі, а Росія нібито ні до чого.

Читайте також: Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

Мілана Головань
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війнаДмитро Кулебадезінформаціяпропагандакаховська гес
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