Латвия призвала страны НАТО подумать о дополнительной ПВО
Латвия призвала страны НАТО задуматься о внедрении дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.
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Ринкевич выступил с таким призывом, комментируя недавнее падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной.
Глава МИД Латвии подчеркнул, что инцидент в Польше – еще одно подтверждение тому, что странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.
Ринкевич отметил, что в проекте правительственной декларации Латвии поднимался вопрос противовоздушной обороны — на это выделены дополнительные средства.
- Представитель Дуды сказал: "в Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так".
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