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Латвия призвала страны НАТО подумать о дополнительной ПВО

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 13:14
Латвия призвала страны НАТО подумать о дополнительной ПВО - Фото
Эдгар Ринкевич (Фото: EPA)

Латвия призвала страны НАТО задуматься о внедрении дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

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Ринкевич выступил с таким призывом, комментируя недавнее падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что инцидент в Польше – еще одно подтверждение тому, что странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.

Ринкевич отметил, что в проекте правительственной декларации Латвии поднимался вопрос противовоздушной обороны — на это выделены дополнительные средства.

СПРАВКА. 15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Две (?) ракеты попали по селу Пшеводув в Польше недалеко от границы: там погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина некоторое время не могла к нему присоединиться, но в итоге эксперты ВСУ также туда поехалиПольшаСША и НАТО полагают, что там, вероятно, упала ракета ПВО Украины. Украина предварительно не согласна, хочет расследования. Пентагон не говорит, почему Польша и США сразу не позвали Украину расследовать инцидент.

Читайте также: Польша хочет разместить возле границы с Украиной ПВО Patriot от Германии

Наталія Медведєва
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пво Латвия Эдгар Ринкевич
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