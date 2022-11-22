Латвия призвала страны НАТО подумать о дополнительной ПВО

Латвия призвала страны НАТО задуматься о внедрении дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

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Ринкевич выступил с таким призывом, комментируя недавнее падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что инцидент в Польше – еще одно подтверждение тому, что странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.

Ринкевич отметил, что в проекте правительственной декларации Латвии поднимался вопрос противовоздушной обороны — на это выделены дополнительные средства.

Представитель Дуды сказал: "в Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так".

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Наталія Медведєва

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