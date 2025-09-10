Литва вручила России ноту протеста из-за обстрелов Украины и залет "шахедов" в Польшу

Посольство России в Вильнюсе (Фото: Valda Kalnina/EPA)

В среду, 10 сентября, Министерство иностранных дел Литвы вызвало временно поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Об этом сообщил вещатель LRT.

В ноте Литва требует немедленного прекращения агрессии, вывода оккупационных войск со всей международно признанной территории Украины и возмещения всех убытков, понесенных Украиной в результате российской агрессии.

Также представителю России был заявлен протест в связи с неоднократным нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

"Эту атаку следует рассматривать как угрожающую эскалацию, направленную против стратегического партнера Литвы и союзника по НАТО, а также против коллективной безопасности всего Альянса", — говорится в заявлении МИД.

В литовском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в воскресенье более 800 беспилотников и 13 ракет различных типов атаковали Киев и другие украинские города, повредив жилые дома, школы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры. Одна ракета попала в здание правительства Украины.

В МИД вспомнили и о российской атаке на поселок Яровая в Донецкой области, где погибло более 20 человек, которые приехали за пенсией.

"Этими террористическими действиями Россия демонстративно отвергает международные усилия по прекращению военной агрессии против Украины, достижению прекращения огня и обеспечению устойчивого и долгосрочного мира, и в очередной раз демонстрирует, что все заявления российских представителей об открытости к переговорам и миру – лишь лицемерие и попытка выиграть время", – говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, Туск заявил, что военные применили оружие против дронов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило поражение "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.

Всего этой ночью оккупанты запустили 415 дронов и более 40 ракет.

Польша зафиксировала 19 нарушений воздушного пространства.