Литва вручила Росії ноту протесту через обстріли України та заліт "шахедів" до Польщі

Посольство Росії у Вільнюсі (Фото: Valda Kalnina/EPA)

У середу, 10 вересня, Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасово повіреного у справах Росії й вручило йому ноту протесту. Про це повідомив мовник LRT.

У ноті Литва вимагає негайного припинення агресії, виведення окупаційних військ з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодування всіх збитків, яких зазнала Україна в результаті російської агресії.

Також представнику Росії було заявлено протест у зв'язку з неодноразовим порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

"Цю атаку слід розглядати як загрозливу ескалацію, спрямовану проти стратегічного партнера Литви й союзника по НАТО, а також проти колективної безпеки всього Альянсу", – йдеться в заяві МЗС.

У литовському зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що в неділю понад 800 безпілотників і 13 ракет різних типів атакували Київ та інші українські міста, пошкодивши житлові будинки, школи, дитячі садки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Одна ракета влучила в будівлю уряду України.

У МЗС згадали й про російську атаку на селище Ярова в Донецькій області, де загинуло понад 20 людей, які приїхали за пенсією.

"Цими терористичними діями Росія демонстративно відкидає міжнародні зусилля щодо припинення військової агресії проти України, досягнення припинення вогню і забезпечення сталого і довгострокового миру, і в черговий раз демонструє, що всі заяви російських представників про відкритість до переговорів і миру – лише лицемірство і спроба виграти час", – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.

Загалом тієї ночі окупанти запустили 415 дронів та понад 40 ракет.

Польща зафіксувала 19 порушень повітряного простору.