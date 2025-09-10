Литва вручила Росії ноту протесту через обстріли України та заліт "шахедів" до Польщі
У середу, 10 вересня, Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасово повіреного у справах Росії й вручило йому ноту протесту. Про це повідомив мовник LRT.
У ноті Литва вимагає негайного припинення агресії, виведення окупаційних військ з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодування всіх збитків, яких зазнала Україна в результаті російської агресії.
Також представнику Росії було заявлено протест у зв'язку з неодноразовим порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.
"Цю атаку слід розглядати як загрозливу ескалацію, спрямовану проти стратегічного партнера Литви й союзника по НАТО, а також проти колективної безпеки всього Альянсу", – йдеться в заяві МЗС.
У литовському зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що в неділю понад 800 безпілотників і 13 ракет різних типів атакували Київ та інші українські міста, пошкодивши житлові будинки, школи, дитячі садки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Одна ракета влучила в будівлю уряду України.
У МЗС згадали й про російську атаку на селище Ярова в Донецькій області, де загинуло понад 20 людей, які приїхали за пенсією.
"Цими терористичними діями Росія демонстративно відкидає міжнародні зусилля щодо припинення військової агресії проти України, досягнення припинення вогню і забезпечення сталого і довгострокового миру, і в черговий раз демонструє, що всі заяви російських представників про відкритість до переговорів і миру – лише лицемірство і спроба виграти час", – йдеться у повідомленні.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
- Загалом тієї ночі окупанти запустили 415 дронів та понад 40 ракет.
- Польща зафіксувала 19 порушень повітряного простору.
