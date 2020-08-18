Лукашенко подверг критике несуществующие пункты программы оппозиции

В оппозиции назвали слова Лукашенко попыткой манипуляции и обмана

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Впоследствии член Координационного совета при Светлане Тихановской Мария Колесникова сказала, что многого из того, о чем говорил Лукашенко, "нет в повестке дня" оппозиции.

В частности, он считает, что оппозиция планирует "выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза, других интеграционных образований, где доминирует Россия".

По мнению Лукашенко, оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, а также запретить продажу российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

Он заявил, что оппозиция предлагает обеспечить трансляцию в Беларуси телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины, а также запретить российские.

По мнению президента Беларуси, оппозиционеры хотят выйти из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), закрыть на территории Беларуси российские военные базы, подать заявки на членство в Евросоюзе и НАТО.

Лукашенко также высказался насчет "введения так называемого ползучего запрета в Беларуси русского языка", восстановления Беларусской автокефальной православной церкви в противовес Беларусскому Экзархату Московского Патриархата.

Колесникова в комментарии журналистам заявила, что у оппозиции вопрос о выходе страны из союза с Россией даже не стоит в повестке дня.

"Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заявила она.

Колесникова подчеркнула, что оппозиция не намерена отказываться от существующих международных соглашений со странами-партнерами, в том числе с Россией, в случае прихода к власти.

"Мы конструктивны по отношению ко всем зарубежным партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны быть выполнены. Мы подтверждаем наше желание и готовность строить взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, в том числе с Российской Федерацией", - сказала Колесникова.

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Наталия Медведева

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