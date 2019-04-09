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09.04.2019, 11:46

Ляшко определился насчет поддержки Порошенко или Зеленского

Ляшко определился насчет поддержки Порошенко или Зеленского - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии - "против всех"

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Радикальная партия и ее бессменный лидер Олег Ляшко не поддержат 21 апреля во втором туре выборов президента ни действующего главу государства Петра Порошенко, ни его соперника - шоумена Владимира Зеленского. Об этом он заявил, выступая с трибуны в Верховной Раде.

"Ни я, ни наша команда, мы не поддерживаем никого из кандидатов", - объявил он.

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Свою позицию лидер "радикалов" пояснил тем, что Порошенко и Зеленский якобы "соревнуются анализами", а не программами, идеями или путями развития Украины.

31 марта 2019 года в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. Ляшко с результатом 5,48% (около 1 млн избирателей) занял седьмое место.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от WADA-теста отказались.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, поддержка, олег ляшко, выборы-2019
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