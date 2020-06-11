Ляшко уплатил штраф за кофе в кафе Хмельницкого. "Первый" Ляшко не прошел мимо

Виктор Ляшко и Олег Ляшко (фото — их Facebook-страницы)

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко намекает, что заплатил штраф за нарушение одобренных им же коронавирусных карантинных мер, когда вместе с президентской свитой посетил 3 июня в кафе в Хмельницком. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - написал замглавы Минздрава, добавив позднее, что даже не выпил кофе, а понюхал его.

Ранее он заявлял, что не считает этот визит в кафе нарушением карантина.

В комментариях отметили, что автор сообщения не прикрепил к нему чек в доказательство того, что штраф действительно уплачен.

Между тем, на это событие отреагировал и Олег Ляшко: он пришел на страницу главсанврача, который в 2020 году стал прочнее ассоциироваться у украинцев с этой фамилией, чем лидер Радикальной партии. Последний пожурил однофамильца за нарушение карантина и призвал его уйти в отставку. Виктор Ляшко не отреагировал на нападки.

28 мая 2020-го Виктор Ляшко назвал "и нтересным" вопрос о возможном участии в выборах мэра Киева.

5 июня 2020-го Олег Ляшко заявил, что будет баллотироваться в Раду на 208 округе Черниговской области, где пройдут выборы после гибели нардепа Давиденко

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