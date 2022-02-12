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Макрон позвонил Зеленскому: говорили о деэскалации и нормандском формате 

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 22:01
Макрон позвонил Зеленскому: говорили о деэскалации и нормандском формате  - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с лидером РФ Владиимиром Путиным позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Это этом Зеленский написал в Twitter.

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"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Говорили о ситуации с безопасностью и путях интенсификации мирного процесса через "нормандскую четверку", работу ТКГ. Обсудили последние международные переговоры. Приветствую личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации", – написал Зеленский. 

Скриншот из Twitter

Сегодня состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины. 

Затем телефонные переговоры провел с Путиным президент США Джо Байден, который "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

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Сергей Бережной
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