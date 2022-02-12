Макрон позвонил Зеленскому: говорили о деэскалации и нормандском формате
Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с лидером РФ Владиимиром Путиным позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Это этом Зеленский написал в Twitter.
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"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Говорили о ситуации с безопасностью и путях интенсификации мирного процесса через "нормандскую четверку", работу ТКГ. Обсудили последние международные переговоры. Приветствую личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации", – написал Зеленский.
Сегодня состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.
Затем телефонные переговоры провел с Путиным президент США Джо Байден, который "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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