Макрон позвонил Зеленскому: говорили о деэскалации и нормандском формате 

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с лидером РФ Владиимиром Путиным позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Это этом Зеленский написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Говорили о ситуации с безопасностью и путях интенсификации мирного процесса через "нормандскую четверку", работу ТКГ. Обсудили последние международные переговоры. Приветствую личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации", – написал Зеленский.

Сегодня состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.

Затем телефонные переговоры провел с Путиным президент США Джо Байден, который "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

Читайте также: США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.