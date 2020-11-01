Малюська о решении КСУ: Всегда что-то случается перед приездом МВФ

По словам министра, в МВФ уже смотрят на негатив перед приездом их миссии "более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры"

Перед приездом в Украину миссии Международного валютного фонда, как правило, всегда что-то случается, что может сорвать сотрудничество. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр юстиции Денис Малюська, комментируя скандальное решение Конституционного суда по делу об антикоррупционной реформе.

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Министр не стал связывать решение КСУ с опросом президента Владимира Зеленского, на котором была выдвинута идея пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

"Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически", – сказал он.

Малюська не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество с МВФ.

"Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке – всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное", – добавил он.

Министр говорит, что в МВФ это знают и понимают, что может произойти что-то негативное, что может сорвать их миссию. "Они уже даже на это смотрят более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры", – сказал министр.

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Марк Сировой

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