Малюська о решении КСУ: Всегда что-то случается перед приездом МВФ
По словам министра, в МВФ уже смотрят на негатив перед приездом их миссии "более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры"
Перед приездом в Украину миссии Международного валютного фонда, как правило, всегда что-то случается, что может сорвать сотрудничество. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр юстиции Денис Малюська, комментируя скандальное решение Конституционного суда по делу об антикоррупционной реформе.
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Министр не стал связывать решение КСУ с опросом президента Владимира Зеленского, на котором была выдвинута идея пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.
"Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически", – сказал он.
Малюська не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество с МВФ.
"Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке – всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное", – добавил он.
Министр говорит, что в МВФ это знают и понимают, что может произойти что-то негативное, что может сорвать их миссию. "Они уже даже на это смотрят более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры", – сказал министр.
- 11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд). В Минфине ожидают до конца года получение остальных запланированных траншей.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В МВФ заявили, что электронные декларации не следует отменять.
- Кабмин после экстренного совещания СНБО разблокировал работу реестра деклараций НАПК, президент Зеленский подал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ, который раскритиковали оппозиционные партии, а также главы Венецианской комиссии и GRECO.
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