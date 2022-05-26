На саммите ЕС пообещают вооружать Украину и не призовут к уступкам Путину – EUObserver

Заявление саммита ЕС 30-31 мая будет "воинственным": лидеры Евросоюза пообещают Киеву оружие и не станут призывать прекращать огонь ради переговоров с Россией. Об этом сообщает EUObserver, в распоряжении которого оказался проект заявления саммита.

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Отмечается, что ЕС пообещает продолжать вооружать и финансировать Украину перед лицом "невыразимых российских зверств… страданий и разрушений".

"ЕС непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", – говорится в документе.

Лидеры также поприветствуют любые юридические меры по конфискации российских активов и изучение механизмов, которые позволят использовать их для восстановления Украины.

Кроме того, они отметят, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать продовольствие как оружие, требуя от ЕС отменить санкции в обмен на гуманитарные коридоры в Черном море для экспорта украинского зерна.

В издании напомнили, что по данным Reuters, Италия, Венгрия и Кипр настаивали на включении в заявление призыва к немедленному прекращению огня и переговорам с Россией. Однако эту идею отвергли, Польша и страны Балтии сопротивлялись каким-либо уступкам Кремлю.

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В то же время в заявлении делается акцент на преступлениях РФ. "Россия, Беларусь и все виновные будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", – говорится в нем.

При этом в проекте заявления ничего не сказано о затягивании с шестым пакетом санкций ЕС и блокировании Венгрией нефтяного эмбарго. Однако лидеры планируют ужесточить меры по предотвращению обхода санкций и говорят о "скорейшей ликвидации зависимости Евросоюза от российского газа, нефти и угля".

В проекте также указано, что ЕС "принимает к сведению" заявку Украины на членство в Евросоюзе и вернется к этому вопросу на саммите в июне.

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Марк Сировой

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