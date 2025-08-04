На Ставке обсудят расширение контрактов на военную службу, в частности для возраста 18-24
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудят расширение контрактов на службу в армии. Об этом, после поездки в Харьковскую область, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Завтра я собираю Ставку, мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных. Плюс развитие контрактов в армии – чтобы контракты можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18-24", – отметил президент.

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В конце июля правительство приняло решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуске отдельного направления для операторов дронов, которое касается как БпЛА, так и наземных роботов.

Что такое Контракт 18-24?

Это проект, запущенный Министерством обороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 года могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальное – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы (подробнее здесь).

Такой проект появился на фоне отказа украинской власти от снижения возраста мобилизации.

Владимир Зеленскийставкаконтракт 18-24