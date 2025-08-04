На Ставке обсудят расширение контрактов на военную службу, в частности для возраста 18-24

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудят расширение контрактов на службу в армии. Об этом, после поездки в Харьковскую область, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Завтра я собираю Ставку, мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных. Плюс развитие контрактов в армии – чтобы контракты можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18-24", – отметил президент.

В конце июля правительство приняло решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуске отдельного направления для операторов дронов, которое касается как БпЛА, так и наземных роботов.