На Ставке обсудят расширение контрактов на военную службу, в частности для возраста 18-24
На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудят расширение контрактов на службу в армии. Об этом, после поездки в Харьковскую область, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Завтра я собираю Ставку, мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных. Плюс развитие контрактов в армии – чтобы контракты можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18-24", – отметил президент.
В конце июля правительство приняло решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуске отдельного направления для операторов дронов, которое касается как БпЛА, так и наземных роботов.
Это проект, запущенный Министерством обороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 года могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальное – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы (подробнее здесь).
Такой проект появился на фоне отказа украинской власти от снижения возраста мобилизации.
- В апреле 2025-го заместитель главы ОП сообщил, что за два месяца по "Контракту 18-24" к армии присоединилось до 500 человек, на этапе подписания контракта были еще 1500 человек. На тот момент проект касался только боевых должностей.
- В июле главком ВСУ Сырский сообщил, что по опросам, которые оценивали инициативу "Контракт 18-24", для более половины респондентов мотивацией является денежное обеспечение – и если бы его увеличили, то было бы больше желающих.
- Также 4 августа Зеленский после общения с военными заявил, что украинские бригады должны иметь больше возможностей покупать необходимое, в частности пикапы.
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