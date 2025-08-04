На Ставці обговорять розширення контрактів на військову службу, зокрема для віку 18-24
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорять розширення контрактів на службу у війську. Про це, після поїздки на Харківщину, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24", – зазначив президент.
Наприкінці липня уряд ухвалив рішення про розширення програми "Контракт 18-24" та запуск окремого напрямку для операторів дронів, який стосується як безпілотних комплексів, так і наземних роботів.
Це проєкт, запущений Міністерством оборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги (детальніше тут).
Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- У квітні 2025-го заступник глави ОП повідомив, що за два місяці за "Контрактом 18-24" до війська долучилися до 500 осіб, на етапі підписання контракту були ще 1500 людей. На той момент проєкт стосувався лише бойових посад.
- У липні головком ЗСУ Сирський повідомив, що за опитуваннями, яке оцінювало ініціативу "Контракт 18-24", для понад половини респондентів мотивацією є грошове забезпечення – і якби його збільшили, то було б більше охочих.
- Також 4 серпня Зеленський після спілкування з військовими заявив, що українські бригади повинні мати більше можливостей купувати необхідне, зокрема пікапи.
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