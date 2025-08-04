На Ставці обговорять розширення контрактів на військову службу, зокрема для віку 18-24

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорять розширення контрактів на службу у війську. Про це, після поїздки на Харківщину, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24", – зазначив президент.

Наприкінці липня уряд ухвалив рішення про розширення програми "Контракт 18-24" та запуск окремого напрямку для операторів дронів, який стосується як безпілотних комплексів, так і наземних роботів.