На Ставці обговорять розширення контрактів на військову службу, зокрема для віку 18-24
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорять розширення контрактів на службу у війську. Про це, після поїздки на Харківщину, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24", – зазначив президент.

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Наприкінці липня уряд ухвалив рішення про розширення програми "Контракт 18-24" та запуск окремого напрямку для операторів дронів, який стосується як безпілотних комплексів, так і наземних роботів.

Що таке Контракт 18-24?

Це проєкт, запущений Міністерством оборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги (детальніше тут).

Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.

Володимир Зеленськийконтракт 18-24