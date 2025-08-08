НАБУ не ведет расследования против действующего президента, только против бывших – САП
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура не могут вести расследование против действующего президента Украины. Об этом на брифинге сообщил руководитель САП Александр Клименко.
"Действующий президент не является субъектом расследований НАБУ. Это прямо прописано в уголовно-процессуальном кодексе. Мы расследуем только в отношении бывших президентов", – сказал он.
Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что на фоне ситуации с законом о независимости антикоррупционных органов российские пропагандисты начали распространять ложь о причастности премьер-министра, руководителя Офиса президента к каким-то коррупционным делам.
"Мы сразу это опровергли и отметили, что информация не соответствует действительности. Это как раз тот самый пример пророссийского влияния, который сразу был прокоммуницирован, что это фейк", – подчеркнул он.
- 2 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупции на покупке дронов и РЭБ: по данным следствия, к схеме причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- В тот же день Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные НГУ, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу. Гайдая уволили с должности главы Мукачевской райадминистрации.
- Представитель Сидельниковой и Мишанский на судах отрицали обвинения, передавало Общественное. То же самое делал и Гайдай.
