НАБУ та САП не ведуть розслідування проти чинного президента, тільки проти колишніх

Брифінг НАБУ та САП (Фото: кореспондент LIGA.net)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура не можуть вести розслідування проти чинного президента України. Про це на брифінгу повідомив керівник САП Олександр Клименко.

"Чинний президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ. Це прямо прописано в кримінально-процесуальному кодексі. Ми (САП) розслідуємо лише стосовно колишніх президентів", – сказав він.

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що на тлі ситуації з законом про незалежність антикорупційних органів російські пропагандисти почали поширювати брехню щодо причетності прем'єр-міністра, керівника Офісу президента та інших вищих посадових осіб до якихось корупційних справ.

"Ми одразу це спростували і наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Це якраз той самий приклад проросійського впливу, який одразу був прокомунікований, що це фейк", – наголосив він.