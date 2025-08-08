НАБУ та САП не ведуть розслідування проти чинного президента, тільки проти колишніх
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура не можуть вести розслідування проти чинного президента України. Про це на брифінгу повідомив керівник САП Олександр Клименко.
"Чинний президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ. Це прямо прописано в кримінально-процесуальному кодексі. Ми (САП) розслідуємо лише стосовно колишніх президентів", – сказав він.
Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що на тлі ситуації з законом про незалежність антикорупційних органів російські пропагандисти почали поширювати брехню щодо причетності прем'єр-міністра, керівника Офісу президента та інших вищих посадових осіб до якихось корупційних справ.
"Ми одразу це спростували і наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Це якраз той самий приклад проросійського впливу, який одразу був прокомунікований, що це фейк", – наголосив він.
- 2 серпня НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупції на купівлі дронів і РЕБ: за даними слідства, до схеми причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Того самого дня Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових НГУ, які нібито теж причетні до корупційної справи. Гайдая звільнили з посади глави Мукачівської райадміністрації.
- Представник Сидельникової та Мишанський на судах заперечували обвинувачення, передавало Суспільне. Те саме робив і Гайдай.
