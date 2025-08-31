Над расследованием убийства Парубия работают практически круглосуточно – Зеленский

Нардепа убили 30 августа во Львове, стрелка до сих пор не задержали

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Правоохранительные органы работают фактически круглосуточно над расследованием убийства народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что заслушал доклады от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Привлечены все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно", — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает расследованию и добавил, что надеется на результат.