Над расследованием убийства Парубия работают практически круглосуточно – Зеленский
Правоохранительные органы работают фактически круглосуточно над расследованием убийства народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Глава государства рассказал, что заслушал доклады от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Привлечены все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно", — подчеркнул президент.
Он поблагодарил всех, кто помогает расследованию и добавил, что надеется на результат.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Сразу после этого правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российский след.
