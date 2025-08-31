Правоохоронці працюють фактично цілодобово над розслідуванням вбивства Парубія – Зеленський

Нардепа вбили 30 серпня у Львові, стрільця досі не затримали

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Правоохоронні органи працюють фактично цілодобово над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що заслухав доповіді від очільника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Залучені всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово", – наголосив президент.

Він подякував всім, хто допомагає розслідуванню й додав, що сподівається на результат.