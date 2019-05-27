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27.05.2019, 15:58

"Не трусь". Карикатура на совет Зеленскому от Коломойского - фото

"Не трусь". Карикатура на совет Зеленскому от Коломойского - фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Карикатурист Сергей Елкин изобразил свое видение сомнительной идеи, которая "не прибавит уважения ни стране, ни президенту"

Карикатурист Сергей Елкин показал, как олигарх Игорь Коломойский "давал совет" президенту Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы стала плацдармом для противостояния Запада и России. Изображение опубликовано на сайте русской службы Deutsche Welle.

"Не трусь! Объявляем дефолт!", - говорит Коломойский на карикатуре растерянному Зеленскому.

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20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он объявил о досрочных выборах16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине. Новый глава Слуги народа выступил против идеи Коломойского. Премьер Гройман сказал, что дефолт навредит рядовым украинцамТимошенко заявила, что средства на выплату долгов есть - дефолт не нужен

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, дефолт
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