"Не трусь". Карикатура на совет Зеленскому от Коломойского - фото

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Карикатурист Сергей Елкин показал, как олигарх Игорь Коломойский "давал совет" президенту Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы стала плацдармом для противостояния Запада и России. Изображение опубликовано на сайте русской службы Deutsche Welle.

"Не трусь! Объявляем дефолт!", - говорит Коломойский на карикатуре растерянному Зеленскому.

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20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он объявил о досрочных выборах. 16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине. Новый глава Слуги народа выступил против идеи Коломойского. Премьер Гройман сказал, что дефолт навредит рядовым украинцам. Тимошенко заявила, что средства на выплату долгов есть - дефолт не нужен.