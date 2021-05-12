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Министр обороны: Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет

12.05.2021, 13:40
Министр обороны: Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Таран отметил, что ситуация тщательно отслеживается, и Украина учитывает возможность вторжения российских войск с беларусского направления. "Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем", – заявил Таран.

По его словам, Генштаб разработал планы на случай такой ситуации. "Мы знаем, что делать, если будут признаки создания группировки войск, которая может быть применена против Украины с территории Беларуси", – подчеркнул Таран.

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Денис Юдин
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Россия беларусь министр обороны Андрей Таран вторжение россии
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