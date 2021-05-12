Министр обороны: Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет

Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таран отметил, что ситуация тщательно отслеживается, и Украина учитывает возможность вторжения российских войск с беларусского направления. "Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем", – заявил Таран.

По его словам, Генштаб разработал планы на случай такой ситуации. "Мы знаем, что делать, если будут признаки создания группировки войск, которая может быть применена против Украины с территории Беларуси", – подчеркнул Таран.

Читайте также: "Это может быть мировая война". Зеленский уверен, что сильной эскалации с Россией не будет

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.