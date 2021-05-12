Министр обороны: Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет
Непосредственной угрозы вторжения России из Беларуси нет. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Безопасность страны".
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Таран отметил, что ситуация тщательно отслеживается, и Украина учитывает возможность вторжения российских войск с беларусского направления. "Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем", – заявил Таран.
По его словам, Генштаб разработал планы на случай такой ситуации. "Мы знаем, что делать, если будут признаки создания группировки войск, которая может быть применена против Украины с территории Беларуси", – подчеркнул Таран.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. В том числе Украину поддержали президент США Джо Байден, который провел телефонные беседы с президентами Украины и России Зеленским и Путиным.
- 16 апреля Зеленский провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они призвали РФ отвести войска.
- 22 апреля министр обороны РФ Шойгу заявил о "завершении учений" и начале отвода войск РФ от границ Украины.
- Европарламент принял резолюцию, которая описывает действия, которые необходимо будет принять странам Евросоюза в случае нового вторжения России в Украину. В списке – отключение Москвы от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российского газа и нефти.
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