Обмен 1000 на 1000 – Координационный штаб провел новое заседание, докладывать Зеленскому

Фото: Минобороны

Состоялось заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных насчет предстоящего обмена с РФ в формате 1000 на 1000, о решениях проинформируют президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Министерство обороны.

Заседание Совета провели по поручению главы государства, ключевой темой стал грядущий крупный обмен пленными.

Министр обороны Рустем Умеров отметил: "Работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома. По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, требующий четкой координации всех государственных структур".

По словам министра, именно поэтому Совет собрался, чтобы согласовать общий план действий и "быстрее реализовать эту договоренность". Эта институция является коллегиальным органом, объединяющим все ключевые ведомства: Минобороны, Главное управление разведки, Службу Безопасности Украины, Службу внешней разведки, Министерство внутренних дел и Офис уполномоченного по правам человека.

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Обо всех решениях, наработанных по результатам заседания, 19 мая сообщат президенту, отметил Умеров.

"На этом не останавливаемся. Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех". И мы двигаемся к этой цели — шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных", – заявил руководитель МО.

Чиновник напомнил, что 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Это еще один повод напомнить о наших политзаключенных в Крыму – сотни людей, которые годами содержатся в российских тюрьмах за свою позицию, за свою идентичность, за то, что не подчинились оккупации. Их пытают, им не дают права на справедливый суд, их семьи – под постоянным давлением. Наш долг – освободить каждого", – добавил Умеров.