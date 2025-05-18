Обмін 1000 на 1000 – Координаційний штаб провів нове засідання, доповідатиме Зеленському

Міністр оборони зауважив, що обмін – це "непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур"

Фото: Міноборони

Відбулось засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених щодо майбутнього обміну з РФ у форматі 1000 на 1000, про рішення поінформують президента Володимира Зеленського. Про це написало Міністерство оборони.

Засідання Ради провели за дорученням голови держави, ключовою темою став майбутній великий обмін полоненими.

Міністр оборони Рустем Умєров зауважив: "Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур".

За словами міністра, саме тому Рада зібралася, аби узгодити спільний план дій і "якнайшвидше реалізувати цю домовленість". Ця інституція є колегіальним органом, який об'єднує усі ключові відомства: Міноборони, Головне управління розвідки, Службу Безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс уповноваженого з прав людини.

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Про усі рішення, напрацьовані за результатами засідання, 19 травня повідомлять президенту, зауважив Умєров.

"На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх". І ми рухаємось до цієї мети — крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", – заявив керівник МО.

Посадовець нагадав, що 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Це ще один привід нагадати про наших політв’язнів у Криму — сотні людей, які роками утримуються в російських тюрмах за свою позицію, за свою ідентичність, за те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні родини – під постійним тиском. Наш обов’язок – звільнити кожного", – додав Умєров.