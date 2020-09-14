Отравление Навального. Макрон потребовал от Путина разъяснений касательно расследования
Путин отметил, что обвинения российских властей в отравлении политика необоснованны
Франция требует от России разъяснений по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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Также французские и шведские лаборатории сегодня подтвердили, что Навальный действительно стал жертвой нервно-паралитического яда типа Новичок. Макрон упомянул это в разговоре с Путиным.
Отмечается, что президент России счел обвинения необоснованными. В его пресс-службе добавили, что для выяснения реальных обстоятельств отравления Навального требуется передача его биоматериалов немецкими специалистами в Россию.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности.
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