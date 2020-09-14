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Отравление Навального. Макрон потребовал от Путина разъяснений касательно расследования

14.09.2020, 17:11
Отравление Навального. Макрон потребовал от Путина разъяснений касательно расследования - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Путин отметил, что обвинения российских властей в отравлении политика необоснованны

Франция требует от России разъяснений по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Также французские и шведские лаборатории сегодня подтвердили, что Навальный действительно стал жертвой нервно-паралитического яда типа Новичок. Макрон упомянул это в разговоре с Путиным. 

Отмечается, что президент России счел обвинения необоснованными. В его пресс-службе добавили, что для выяснения реальных обстоятельств отравления Навального требуется передача его биоматериалов немецкими специалистами в Россию. 

  • 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности. 
Станислав Стороженко
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