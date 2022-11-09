Патрушев приехал в Иран. Вероятно, за ракетами и для публичной демонстрации — ISW

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Иран, вероятно, чтобы говорить о поставках баллистических ракет для оккупантов, а также для публичной демонстрации "углубляющегося партнерства" Москвы и Тегерана. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обращают внимание, что о визите Патрушева в Тегеран сообщили иранские государственные СМИ, которые заявили, что его пригласил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.

Также Патрушев должен встретиться с другими иранскими политическими и экономическими чиновниками.

Иранцы объявили о визите Патрушева, чтобы, скорее всего, привлечь внимание международной аудитории к "углубляющемуся сотрудничеству между" Москвой и Тегераном, а также косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью по войне против Украине.

Вероятно, в Иране хотят публично сигнализировать о своем партнерстве с РФ региональным противникам, с которыми Кремль сотрудничает время от времени, такими как Израиль и Саудовская Аравия.

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Дмитро Гриниченко

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