UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Патрушев приехал в Иран. Вероятно, за ракетами и для публичной демонстрации — ISW

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 06:44
Патрушев приехал в Иран. Вероятно, за ракетами и для публичной демонстрации — ISW - Фото
Николай Патрушев (Фото: ресурс оккупантов)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Иран, вероятно, чтобы говорить о поставках баллистических ракет для оккупантов, а также для публичной демонстрации "углубляющегося партнерства" Москвы и Тегерана. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики обращают внимание, что о визите Патрушева в Тегеран сообщили иранские государственные СМИ, которые заявили, что его пригласил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.

Также Патрушев должен встретиться с другими иранскими политическими и экономическими чиновниками.

Иранцы объявили о визите Патрушева, чтобы, скорее всего, привлечь внимание международной аудитории к "углубляющемуся сотрудничеству между" Москвой и Тегераном, а также косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью по войне против Украине.

Вероятно, в Иране хотят публично сигнализировать о своем партнерстве с РФ региональным противникам, с которыми Кремль сотрудничает время от времени, такими как Израиль и Саудовская Аравия. 

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Иран николай патрушев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 