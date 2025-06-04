"Паутина". Россия подсовывает на места поврежденных самолетов новые – для спутников: видео
После операции Службы безопасности Украины "Паутина", когда был поражен 41 российский самолет, Москва пытается приуменьшить количество утраченной авиатехники. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
По словам источника, россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.
OSINT-аналитики также фиксируют случаи, когда на одном из пораженных аэродромов на снимках за 2 июня виден обгоревший самолет Ту-95. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый Ту-95.
"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке виден обгоревший аэродром под ним", – отмечают исследователи, публикуя спутниковые снимки аэродромов.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% от всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.