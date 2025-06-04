"Павутина". Росіяни підсовують на місця пошкоджених літаків нові – для супутників: відео

Ту-160 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Після операції Служби безпеки України "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, Москва намагається применшити кількість втраченої авіатехніки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

За словами джерела, росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно уражених бортів.

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", – зазначають дослідники, публікуючи супутникові знімки аеродромів.