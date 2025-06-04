"Павутина". Росіяни підсовують на місця пошкоджених літаків нові – для супутників: відео
Після операції Служби безпеки України "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, Москва намагається применшити кількість втраченої авіатехніки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.
За словами джерела, росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно уражених бортів.
OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95.
"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", – зазначають дослідники, публікуючи супутникові знімки аеродромів.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.